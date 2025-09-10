A la cárcel integrantes de la red ‘El Combo de Señales’ por cometer hurtos violentos al sur de Bogotá

Foto: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado ‘El Combo de Señales’, que se dedica a la comisión de hurtos violentos en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Una fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de inmuebles. Sólo uno de los procesados aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, se evidenció que los hoy procesados, presuntamente, identificaban a transeúntes, locales comerciales y residencias, para cometer los asaltos. Al parecer, amenazaban a las víctimas con armas de fuego y cortopunzantes, para apoderarse de los elementos de valor.

Dichos hurtos eran cometidos en los barrios 20 de Julio, San Isidro, Country Sur, Guacamayas y Malvinas, ubicados en las localidades ya mencionadas.

Uno de los eventos en los que estarían vinculados, ocurrió el 13 de agosto de 2024, cuando dos de estos hombres ingresaron a un Casino, uno de ellos se hizo pasar como cliente, para distraer a una de las empleadas y luego, al parecer, intimidarla y apropiarse del dinero de la caja registradora.

Además, en la investigación se conoció que, estas personas estarían involucradas en el tráfico local de estupefacientes como bazuco, marihuana, cocaína y 2CB. Dichas sustancias las mantenían en una vivienda ubicada en el barrio Country Sur.

La Policía de Bogotá hizo efectivas las órdenes de captura contra Manuel Fernando Castañeda Jiménez, Jeferson Alexander Bilbao Pineda, José Alexander Vega Riaño, Juan Esteban Vera Rodríguez y Juan Agustín Vera Arce; en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y les impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a todos los procesados.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.