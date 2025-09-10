Así se garantiza la movilidad tras deshabilitación de puentes de avenida Américas con calle 13 y carrera 50

Medidas para mejorar la movilidad en la intersección de la avenida Américas con calle 13, carrera 50 y avenida calle Sexta

Para facilitar la movilidad se tienen a disposición cerca de 200 personas en vía, entre agentes, Policía de Tránsito de Bogotá, personal de apoyo, entre varios gestores de tráfico de TransMilenio.

Se han instalado cerca de 60 pasacalles en diferentes puntos de cruces y desvíos, además se han reforzado la señalización en piso en los contraflujos. Para reforzar la demarcación de desvíos y cierres que estaban siendo irrespetados por algunos ciudadanos se instalarán 700 maletines nuevos y polisombras.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informa que, debido a la construcción de la Nueva 13 y en el marco del plan de manejo de tránsito que regula la movilidad en esta zona mientras avanzan las obras, se implementó un desvío temporal en el retorno de la avenida de Las Américas para las rutas intermunicipales que ingresan a Bogotá por la avenida calle 13.

¿Cuál será el nuevo recorrido para mejorar la movilidad?

Los conductores que se movilizan diariamente por la intersección de la avenida Américas con calle 13, carrera 50 y avenida calle Sexta, deben tener en cuenta que:

Avenida calle 13 (sentido oriente)

Carrera 60 (sentido sur)

Avenida de Las Américas (sentido occidente)

Empalme con el recorrido habitual

Asimismo, se realizaron cambios temporales en los paraderos de los buses intermunicipales para optimizar el servicio. Estos son: