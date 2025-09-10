Con retorno a territorios de comunidad Emberá, inicia recuperación del espacio público en Parque Nacional

Foto: UAESP.

Inició el operativo del Distrito de recuperación y limpieza del Parque Nacional en el centro de Bogotá, tras el retorno de la comunidad Emberá a sus territorios. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) adelanta acciones inmediatas para restaurar las condiciones de limpieza y retiro de residuos abandonados en el sector.

Este lunes 8 de septiembre, se realizaron las primeras acciones en el Parque Nacional

El apoyo logístico con tres volquetas dobles para el transporte de residuos, mi cargador y cama baja.

La recolección aproximada de 71 metros cúbicos de residuos voluminosos, incluyendo muebles, estructuras temporales y otros elementos con Aguas de Bogotá.

El retiro de 7 metros cúbicos de residuos ordinarios con el prestador de aseo Promoambiental Distrito.

Al finalizar la actividad de reubicación de esta población, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) continuará con las acciones limpieza, y se programará el corte de césped con el operador Promoambiental Distrito, a fin de garantizar las condiciones de aseo, limpieza y bienestar de la zona

Este operativo hace parte del compromiso institucional de la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán con la recuperación, el mantenimiento y la preservación del espacio público, garantizando entornos seguros, limpios y dignos para toda la ciudadanía.