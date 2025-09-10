Bogotá le apuesta al deporte nocturno con la Recreovía en Ciudad Montes

Foto: IDRD.

La noche también es un momento para moverse, compartir y vivir el espacio público. Por eso, en el corazón de Puente Aranda, el parque Ciudad Montes se ofrece la Recreovía nocturna, un espacio pensado para la recreación y el bienestar de toda la comunidad liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Todos los lunes y jueves, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., niños, jóvenes y adultos pueden participar en clases dirigidas, actividades físicas, baile y espacios de integración familiar. El ingreso está permitido hasta las 6:00 p.m., por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Esta iniciativa busca promover hábitos de vida saludables, fomentar el uso seguro del espacio público y fortalecer el tejido social a través de la actividad física y la recreación en las noches bogotanas

La entrada es libre, gratuita y es una oportunidad perfecta para disfrutar, moverse y compartir con amigos o en familia bajo la luz de la luna.