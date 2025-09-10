Las autoridades confirmaron el posible suicidio de una joven pareja enel norte de Bogotá

Por:Carlos Martinez

Hacía las 10:20 de la mañana de este lunes, las autoridades fueron alertadas del hallazgo de dos cuerpos sin vida en el norte de Bogotá, por lo que se trataría de un supuesto doble suicidio de esta pareja.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hecho se registró en inmediaciones de un humedal próximo a la sede de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, más exactamente sobre la calle 222 con 51, zona boscosa, de acuerdo con una llamada a la línea deemergencias que reporto el hallazgo de los dos cuerpos suspendidos de un árbol.

Una vez que se reportó la macabra escena, investigadores de la Seccional de la Policía Judicial e investigación de la Policía Metropolitana de Bogotá Sijin, asumieron el caso, por lo que se procedió a la inspección de losk cuerpos para determinar su identidad.

Durante la diligencia, las autoridades encontraron que una de las víctimas corresponde a un hombre joven identificado como Juan Manuel Pablo Mayorga Betancourt, quien estaba al lado de su presunta compañera sentimental, por lo que al parecer se podría trataop de una pareja de novios que tomó la decisión de quitarse la vida.

Al terminar la diligencia, los funcionarios de la PolicíaJudicial trasladaron los cuerpos al Instituto Nacional de MedicinaLegal, donde se establecerá la verdadera causa de sus muertes.

Precisamente, en el marco de el Día Mundial de la Prevención contra el suicidio, según datos del Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación, los casos de acoso escolar en instituciones educativas públicas de Bogotá han aumentado de forma alarmante y que pueden llegar a una joven a tomar la decisión de quitarse la vida.

Entre enero y agosto de 2024 se reportaron 17.229 casos, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra ascendió a 21.633, lo que representa un incremento del 26 %.