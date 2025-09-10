Contraloría revela hallazgos fiscales por $78 mil 874 millones en sectores de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agua Potable y Energías Renovables

–En desarrollo de una Actuación Especial de Fiscalización, en la que se auditaron 14 proyectos financiados con recursos de regalías, se hicieron hallazgos fiscales por 78 mil 874 millones de pesos en sectores estratégicos como Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ciencia, Tecnología e Innovación, Minas y Energía, Vivienda y Transporte, informó este miércoles la Contraloría General de la República.

Las situaciones que dieron origen a estos hallazgos corresponden a obras inconclusas, deficiencias técnicas, ausencia de planes de sostenibilidad y pagos por bienes o servicios que no cumplieron con lo contratado en proyectos determinantes en el cierre de brechas sociales y económicas.

El organismo de control estableció que los 14 proyectos revisados, financiados con recursos del Sistema General de Regalías, tienen un valor total de 183 mil 146 millones de pesos.

Entre los hallazgos más relevantes, la contraloría reseña los siguientes:

– En proyecto de tecnologías digitales para educación en Putumayo, se evidenció un hallazgo con incidencia fiscal por $32.826 millones, por alteración de actas de entrega, reducción injustificada de sistemas fotovoltaicos, equipos sin especificaciones técnicas, internet satelital inoperante y falta de sostenibilidad.

El daño identificado en este proyecto tiene un impacto significativo en la comunidad, al afectar directamente a poblaciones rurales priorizadas y a la población educativa de los municipios PDET. La entrega de equipos sin especificaciones técnicas adecuadas, la inoperancia, reducción injustificada y falta de acompañamiento pedagógico, profundizan las brechas digitales y limitan el acceso a educación de calidad, que es el objetivo central del proyecto.

– En proyecto de realidad aumentada en el Cesar, el hallazgo con incidencia fiscal tiene un monto de $9.232 millones, por baja utilidad social y falta de cumplimiento técnico.

– En vivienda rural en Antioquia, el hallazgo con incidencia fiscal suma $8.976 millones, por falta de supervisión y obras con deficiencias de calidad.

– En sistemas fotovoltaicos en Puerto Gaitán (Meta), la incidencia fiscal asciende a $8.901 millones por incumplimientos técnicos y falta de mantenimiento.

– En sistemas solares en San José del Fragua (Caquetá), el monto de incidencia fiscal es por $7.556 millones, debido a falta de contrato de operación y el riesgo de convertirse en una obra inconclusa.

La Contraloría General también identificó tres grandes impactos negativos como resultado de este ejercicio auditor:

1. Afectación a la conectividad y acceso a servicios esenciales por proyectos inconclusos o inoperantes.

2. Débil sostenibilidad y baja integralidad de las inversiones por falta de planeación, mantenimiento y sostenibilidad de los proyectos.

3. Impacto negativo en comunidades y confianza institucional al ampliarse las brechas sociales y digitales, con proyectos que no se ejecutan correctamente.

La Contraloría destacó que estas Actuaciones Especiales de Fiscalización transversales se enfocan en sectores críticos para el país, que son claves para reducir las desigualdades sociales y económicas, especialmente en territorios rurales y PDET, donde el acceso a servicios esenciales como energía, agua potable, educación y tecnología son fundamentales para su desarrollo. Además subrayó que seguirá de cerca estos proyectos para garantizar su culminación o adelantar los procesos fiscales correspondientes de ser necesario.