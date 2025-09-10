Ejército confirma asesinato de dos soldados en ataque con drones de Eln en sur de Bolívar; otro uniformado murió en el Catatumbo

–El Comando de la Brigada 19 del Ejército confirmó que en desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8 fueron atacadas con artefactos explosivos improvisados, lanzados desde dron por elementos del Eln, y dos soldados murieron y cuatro más resultaron heridos.

La acción terrorista se registró en la vereda San Isidro, en límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales, sur del departamento de Bolívar.

Los dos uniformados asesinados fueron identificados como Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, oriundos de Oporapa y Tello, departamento del Huila).

El mando militar rechazó categóricamente «este acto infame que atenta contra la vida e integridad de nuestras tropas y vulnera la tranquilidad y seguridad de la población civil», advirtiendo, además, que este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

El Ejército Nacional envió un sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y amigos de los soldados, «quienes serán recordados como hombres comprometidos con la defensa y seguridad de Colombia. Un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento psicosocial, jurídico y espiritual a sus familias en este difícil momento».

Finalmente, indicó que las operaciones militares adelantadas por la Décima Novena Brigada en el sur de Bolívar continúan de manera sostenida, con el propósito de contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades.

El General Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército, también condenó la acción criminal del Eln.

«Nos duele el asesinato de nuestros soldados que luchan día a día por la protección de los colombianos», precisó.

Además señaló que en la región del Catatumbo, Norte de Santander, también murió a manos del grupo terrorista del Eln, el soldado Yamid Araque Cely.

Este uniformado hacía parte de la Fuerza de Tarea Vulcano, que adelanta operaciones de control territorial para neutralizar las confrontaciones de los grupos armados organizados, en combates con el llamado frente Juan Fernando Porras Martínez, del Eln, en la vereda Las Delicias, municipio de Tibú.