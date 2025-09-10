Mintrabajo realizó inspección en Andrés Carne de Res y suspendió temporalmente sus actividades tras nuevo accidente

–El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que luego de más de 7 horas de inspección, ordenó la paralización inmediata de actividades y en la cocina del restaurante Andrés D.C. en Bogotá, tras un segundo accidente que dejó al menos nueve clientes quemados en rostro, brazos y espalda, por desperfectos de una cámara de humo, el pasado 5 de septiembre.

«Proteger la vida de trabajadores y clientes es irrenunciable. Tras un segundo hecho que se suma al grave accidente de Laura Villamil, ordenamos de inmediato inspección, vigilancia y control para establecer causas y aplicar sanciones», notificó el jefe de la cartera laboral.

Sanguino destacó que la medida se tomó, además, porque previamente se presentaron 26 denuncias contra el restaurante por diferentes anomalías.

Añadió que los responsables del establecimiento deben avanzar de manera urgente en un plan y compromiso real con los estándares mínimos de seguridad para proteger vidas de sus clientes.