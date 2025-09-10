Promotores de asonadas contra la Fuerza Pública deben ser perseguidos y encarcelados: Procurador General

–(Asonada en El Tambo, Cauca). Tras condenar las asonadas de las que han sido blanco militares y policías en distintas zonas del país, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, advirtió que a los promotores de estos actos “hay que perseguirlos y meterlos a la cárcel”. Reiteró que las comunidades son instrumentalizadas por grupos ilegales, pero los hechos constituyen delito.

Durante la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, en un evento en la sede de la institución, en Bogotá, el jefe del Ministerio Público recalcó que episodios como los registrados en Caloto (Cauca) y Calamar (Guaviare) donde comunidades retuvieron a un grupo de militares, “son lamentables” y no se pueden permitir.

No obstante, el Procurador aclaró que “también hay que ponerse en los zapatos de estas comunidades indefensas, sometidas bajo las armas de grupos ilegales que los instrumentalizan y los amenazan para que vayan a secuestrar y a impedir la libre movilidad de nuestros soldados”, aunque señaló que de todos modos tienen que saber que esto es un delito que están cometiendo.

El Jefe del Ministerio Público resaltó la actitud y la fortaleza de los uniformados, “que prefieren pasar por esa vergonzosa situación y no levantar un arma, ni siquiera un golpe, contra un civil”.

Según el Ministerio de Defensa, en lo que va corrido de este año se han registrado 52 asonadas y 29 secuestros colectivos de integrantes de la Fuerza Pública en el territorio nacional.