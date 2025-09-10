Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 10 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 10 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7293 – La 5ta 3 – Tarde 2306 – La 5ta 1
Culona
Día 1984 – Noche
Astro Sol
6450 – Signo Acuario
Pijao de Oro
1163 – La 5ta 7
Paisita
Día 8033 – La 5ta 3 – Noche
Chontico
Día 0830 – La 5ta 9 – Noche
Cafeterito
Tarde 5862 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 3797 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 561 – Noche
Play Four
Día 4403 – Noche
Samán
Día 7329
Caribeña
Día 0083 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 0721 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 8901 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 9266 – La 5ta 1 – Tarde 1562 – La 5ta 5