235 toneladas de escombros y mil llantas retiradas de calles en operativos de limpieza en Bogotá

Foto: UAESP.

En un esfuerzo por mejorar las condiciones del espacio público y combatir el manejo ilegal o abandono de residuos, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá recogieron este lunes 8 de septiembre de 2025, más de 235 toneladas de escombros y 1.010 llantas, que fueron abandonadas en diferentes puntos de la capital por ciudadanos que no siguen las normas de disposición adecuada.

Los operativos se llevaron a cabo en las localidades de Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Puente Aranda, La Candelaria, Kennedy y Tunjuelito, donde se intervinieron y recuperaron 45 puntos críticos afectados por el abandono de residuos de construcción y llantas usadas, elementos que no deben dejarse en el espacio público por sus riesgos ambientales y de salubridad.

Si tienes muebles viejos, escombros y otros objetos voluminosos que necesitas sacar de tu casa, no los abandones en las calles, andenes, parques, zonas verdes y otros espacios en Bogotá. Lleva estos elementos gratis a los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que disponen de cajas estacionarias, que semanalmente se ubican en diferentes puntos de la ciudad, para hacer disposición adecuada de estos elementos.

Los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) reciben de manera gratuita los residuos que no son recogidos a través de los carros compactadores o rutas de recolección de residuos domiciliarios, es decir, escombros, residuos de construcción y demolición; y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros residuos especiales. Los Ecopuntos no reciben elementos como electrodomésticos.

Para disponer electrodomésticos en mal estado, puedes acudir a los puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) habilita los Ecopuntos en la ciudad desde las 8:00 de la mañana.

Con esta iniciativa se busca mitigar el impacto visual y sanitario que genera la acumulación indiscriminada de estos residuos en el espacio público.

Puedes consultar la programación de los Ecopuntos a través de las redes sociales de la entidad o ingresando a la programación semanal que trae Portal Bogotá, ingresa aquí y encuentra el Ecopunto más cercano.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) hace un llamado a la ciudadanía a disponer correctamente este tipo de residuos. Si cuentas con escombros o llantas, puedes comunicarte a la línea 110 para programar su recolección con un operador autorizado. Con la colaboración de todos, es posible mantener a Bogotá, mi Ciudad, mi Casa más limpia, ordenada y habitable.