Vía al Llano o Vía Bogotá-Villavicencio: Continúa cierre por deslizamientos hoy miércoles 10 de septiembre

Foto: Coviandina.

Hoy miércoles 11 de septiembre de 2025, continúan las complicaciones de movilidad en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio por deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque en Cundinamarca. El concesionario Coviandina reporta trabajos de limpieza en este corredor nacional. Hay congestión en la avenida Boyacá en la localidad de Usme en el sur de Bogotá, donde hay cierre preventivo en el kilómetro 0 en el sector del Uval o Puerta al Llano. ¡Conoce aquí más detalles!

Se recomienda a conductores tomar vías alternas, como la transversal del Sisga por los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta.

Esta situación puede generar represamientos de vehículos que transitan hacia el sur del país y alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

Las Autoridades de Tránsito permitirán la circulación de los vehículos de la región a través de los puntos de control del kilómetro 0+000, kilómetro 25+600, kilómetro 29+000, kilómetro 35+000; kilómetro 72+100, kilómetro 82+650 y kilómetro +600. La autorización del paso se dará previa verificación en los listados de vehículos que serán entregados por las Alcaldías Municipales a la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, quien será el enlace con las autoridades de tránsito a lo largo del corredor.

El concesionario Coviandina, a cargo del corredor de la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, emitió un comunicado frente a los trabajos que se adelantan para recuperar la movilidad en esta vía nacional.

Se adelantarán trabajos de mantenimiento en la antigua Vía al Llano, para habilitar paso de vehículos, con el fin de mitigar las afectaciones por los últimos deslizamientos en el corredor principal de la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio. Por lo anterior la antigua Vía al Llano estará cerrada por 72 horas.

El registro de lluvias durante las labores de limpieza y remoción de escombros y cedimentos que han retrasado la habilitación del tramo vial afectado.

«Debido a la temporada invernal y la presencia de aguas de escorrentía e infiltración se activó un movimiento en masa en la parte alta del talud ubicado entre el kilómetro +300 y el kilómetro 18+600 generando desprendimiento de material ocupando los cuatro carriles del sector. No obstante, desde la madrugada del pasado sábado, se activó el Plan de Atención de Emergencia con maquinaria pesada logrando remover cerca de 4.549 m3 del costado Villavicencio y acordonados en el costado Bogotá 2.200 metros cúbicos. Esta actividad se adelanta con 22 volquetas dobletroque, una volqueta sencilla, dos cargadores, dos excavadoras SK210, una excavadora SK75, una excavadora 350 y alrededor de 40 colaboradores, pero infortunadamente, el empuje del derrumbe tapona nuevamente la vía.»

Así está la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy miércoles 10 de septiembre de 2025

El concesionario Coviandina reporta:

Corte 11:04 a. m.

Alcaldía de Chipaque y autoridades reunidas en el Puesto de Mando Unificado (PMU) solicitan la suspensión temporal de los trabajos de limpieza y remoción del material ante el aumento de la emergencia en la parte alta del talud del kilómetro 18+000.

Corte 9:10 a. m.

Atención. Hay presencia de transportadores en la vía que impiden acceso de maquinaria y personal para el inicio de los trabajos de adecuación de la variante del kilómetro 18+000, de la antigua Vía al Llano.

Corte 6:13 a. m.

La variante en el K18+000 de la Vía Bogotá-Villavicencio, requerirá cierre total por un espacio de 48 a 72 horas para su adecuación.

«Coviandina iniciará este miércoles los trabajos de mejoramiento del carreteable de la vía antigua ubicado entre el K18+340 y el K18+900 con un tiempo estimado de 48 a 72 horas como máximo con cierre total del sector, lo que permitirá ejecutar labores de inspección de la zona, levantamiento topográfico, mejoramiento de la subrasante y colocación de carpeta asfáltica en puntos específicos, demarcación horizontal; mantenimiento de obras de drenaje superficial y alcantarillas; lo anterior para –una vez concluidas las obras– permitir el paso de manera permanente de todo tipo de vehículos mediante pasos alternos las 24 horas, hasta que se logre habilitar en forma definitiva el corredor principal».

Corte 6:00 a.m.

Persiste el cierre total en el kilómetro 18+300 al kilómetro 18+600 por caída de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura. Puntos de control de las autoridades en:

Kilómetro 0+000 Bogotá-Villavicencio.

Kilómetro 82+700 Villavicencio-Bogotá.

Reducción de carril en kilómetro 39+600, tráfico bidireccional en túneles de la nueva calzada.

Recuerda seguir las indicaciones de las autoridades. En algunos tramos solo se permite el tráfico a residentes de poblaciones cercanas a la emergencia.