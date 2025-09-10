Asiste a la Feria de Empleo con 200 vacantes este miércoles 10 de septiembre: Trabajo sí hay

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 200 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para auxiliares logísticos, auxiliares de servicios generales, asesor comerciales, asesores call center y más. Asiste este miércoles 10 de septiembre de 2025, a la Feria de Empleo en la sede de Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en el Centro Internacional. Lleva tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en el Centro Internacional, centro de Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá alianza con la empresa Can-Do S.A.S., ofrecen 200 puestos de trabajo disponibles. Además, podrás acceder a servicios de ruta de empleabilidad, taller de construcción de hoja de vida y otros servicios con la estrategia ‘Talento Capital’.

Cargos disponibles en la Feria de Empleo este miércoles 10 de septiembre:

Auxiliar logístico.

Auxiliar de servicios generales.

Asesor comercial.

Asesor call center.

Asesor retail.

Auxiliar Administrativo.

Beneficios y detalles de las vacantes:

Horarios rotativos.

Experiencia de 6 meses en adelante.

Formación: Bachiller, técnicos y tecnólogos.

Asiste con tu hoja de vida impresa y documento de identidad:

Fecha: Miércoles 10 de septiembre de 2025.

Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Dirección: Carrera 13 # 27-00 local 12 Edificio Bochica, sede de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Conoce detalles de esta convocatoria de ‘Talento Capital’ con 200 vacantes, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.