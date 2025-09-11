A disidencias de las Farc se atribuye derribamiento de torre de alta tensión en Antioquia; ofrecen recompensa de $200 millones por autores

–(Imagen ilustrativa). En la noche de este miércoles, en un ataque con explosivos, fue derribada una torre de energía eléctrica de alta tensión de EPM, ubicada en el sector La Asomadera del Distrito de Medellín, cerca de la vía Las Palmas, sin que se registraran interrupciones del servicio a causa de este hecho, confirmó Empresas Públicas de la capital antioqueña.

Además señaló que el equipo de la empresa hizo presencia en la zona de inmediato para verificar la infraestructura impactada, pero añadió que las labores de reparación solo podrán iniciar una vez se confirme que no hay más explosivos en el área y que es seguro el ingreso de las cuadrillas de la Empresa.

El alcalde de Medellín, Federeico Gutiérrez, condenó la acción terrorista y anunció una recompensa de hasta $200 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales de la afectación contra la torre de energía.

???A todos los terroristas les vamos a seguir poniendo precio. Caen porque caen. Ofrecemos hasta $200 millones de pesos para quien nos dé información de los responsables materiales e intelectuales de la afectación contra la torre de energía el día de hoy.

El mandatario de la capital de Antioquia indicó que en horas de la noche de este miércoles hizo presencia la policía en vía Loreto sector de la Asomadera para verificar la presencia de bandera alusiva al frente 36 de las Farc. Agregó que este acto terrorista es en respuesta al golpe asestado en la fecha por la Policía Nacional a las disidencia de alias Calarcá, en el municipio de Campamento, donde fue abatido el cabecilla alias «Guillermino».

En el mismo sentido se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien destacó que en ese operativo fueron abatidos cuatro bandidos de disidencias Farc, entre ellos, el citado «Guillermino, quien habría participado en el asesinato de los 13 uniformados que se movilizaban en el helicóptero de la Policía en Amalfi».

Sobre el enfrentamiento en Campamento con las disidencias de las Farc, el presidente Gustavo Petro trinó: