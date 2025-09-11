Petro retiró del servicio activo a Inspector General de las Fuerzas Militares por supuesta implicación con el narcotráfico

–A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro anunció que retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares al mayor general Hernando Garzón Rey. » por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca».

El jefe del Estado indicó además «la entrega a la fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor».

En la misma red social, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que por decisión del Gobierno Nacional y bajo la causal de llamamiento a calificar servicios, se ordenó el retiro del servicio activo al general Garzón Rey, quien se desempeñaba como Inspector General de las Fuerzas Militares.

Igualmente indicó que se recibió una información donde el Mayor General Retirado Garzón Rey, «estaría involucrado en presuntas actividades ilícitas. Al respecto, se pondrá en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y se adelanten las acciones legales respectivas a que haya lugar».

«Desde el Ministerio de Defensa Nacional no dudaremos en aplicar todas las medidas necesarias frente a las actuaciones contrarias a la constitución, la ley, y los principios y valores propios de una institución que debe tener un comportamiento ético superior para proteger a los colombianos», subrayó Pedro Arnulfo Sánchez.