–«Señora fiscal, ante el país, sin temor, debe usted presentar los resultados de la investigación judicial en curso», escribió en su cuenta en X el presidente Gustavo Petro al profundizar en la grave situación de la intervenida Nueva EPS, tras insistir en que es necesario individualizar las res responsabilidades de los miembros de la junta directiva «donde hubo un hermano de Germán Vargas Lleras y varias figuras muy poderosas de la política tradicional».

El jefe del Estado agrega que «este enorme despropósito corrupto» hizo perder más de 10 billones del dinero público de la salud y además señala que «destacados dirigentes de la oposición siguen robando el dinero de la salud en este gobierno, por el procedimiento de cooptar interventores que dejan todo el esquema vivo».

«Por eso hacen una oposición agresiva y están tranquilos, tienen los dineros para la próxima campaña, extraídos del gobierno mismo a través de funcionarios corruptos que son de ellos mismos, pero que no se sacan. Hacen oposición y viven del pueblo», puntualiza el primer mandatario.

Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado a propósito del informe de la Contraloría General de la República, tras las auditorías realizadas a la EPS.

«Las fechas de los hallazgos de la contraloría en la Nueva EPS, que ya habíamos denunciado como gobierno, dicen toda la verdad, que se quiere ocultar a Colombia, a como dé lugar, porque en la salud anidó el poder más corrupto de la historia», subraya el presidente Gustavo Petro. «Son los «schifos» dominando la vida y muerte en Colombia. Pura biopolítica neoliberal, puro biopoder, como decía Foucault, superando a su fundador: Hitler», complementa.

El jefe del Estado explica en su escrito las razones por las cuales fue intervenida esta operadora de salud:

1. La Nueva EPS tenía todas las condiciones para ser intervenida cuando lo hicimos. No habían reservas técnicas y estaba quebrada.

2. Se hicieron los exámenes iniciales de contabilidad y empezaron a aparecer millones de facturas no reportadas. No se hizo el balance completo porque cada día aparecían más irregularidades escondidas.

Además precisa: «Hasta que hoy tenemos un balance más o menos final, hecho por contraloría. El análisis forense y en todas las EPS sin excepción mostraría el verdadero y enorme desfalco a la salud de Colombia.

Y puntualiza: «No es la intervención la que provocó el desfalco, simplemente los descubrió» y afirma que «la prensa tradicional y los protagonistas del desfalco con el señor Aristizabal, y sus amigos políticos buscan ocultarlo. Es un desfalco monumental a la salud».

Insiste también el presidente que pagar las pérdidas de la EPS, «cuando son deudas privadas, sería la quiebra de la nación. Más cuando la oposición quiere es rebajar los montos del presupuesto público».

Además indica que la razón de tanta actividad encubridora es que aquí, varias familias de mucho poder en el país tienen la responsabilidad política y administrativa del desfalco y son beneficiarias de él, y denuncia que «por tutelas en el Consejo de Estado me han intentado acallar».

«Aquí está la realidad de los hechos», afirma y puntualiza que es la justicia penal es la que ahora debe decidir.

«El dinero que sale de la Nueva EPS va mensualmente a los más altos constructores del desfalco, que se ganan 50.000 millones mensuales en sobornos, somo por la Nueva EPS. Antes de la intervención eran mucho más. Como no han sacado el personal de conducción de la Nueva EPS que vienen desde atrás, sigue el desfalco disminuido, pero sigue», anota.

Dice que lo mismo pasa en otras EPS, porque, asegura, «por ingenuidad o por corrupción, interventores dejan los mismos esquemas de corrupción de atrás. Disminuyen la corrupción pero no la erradica».

Luego de pedir que se individualicen y se judicialicen las responsabilidades de los miembros de la junta, el presidente Gustavo Petro se refiere a la corrupción que hay en materia de medicamentos:

«Los medicamentos que se compran con dinero público entran en manos de los importadores privados y gestores farmacéuticos muchos terminan vendidos en Venezuela por el bloqueo que existe allí. Hay escasez política y artificial.

Los medicamentos se venden mucho más caros, que cuando se venden al estado colombiano, a través de las EPS».

Y finalmente precisa: «Señora fiscal, ante el país, sin temor, debe usted presentar los resultados de la investigación judicial en curso. El país necesita la verdad y la justicia para dar la verdad judicial de los hechos».

El jefe del Estado adjunta a su nota un trino de Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, en el cual describe la situación de la Nueva EPS, así:

1. Gravísimo el informe de @CGR_Colombia sobre @nuevaEPS, la EPS más grande del país. Su sostenibilidad está en riesgo, y con ella, la salud de millones de colombianos.

2. La deuda total asciende a $21.3 billones. Los anticipos pasaron de $3.4 billones (2023) a $15.27 billones (2025). Hay $143 mil millones sin pagar por más de dos años y $5.7 billones de 2024 sin soporte. Todo esto, en plena intervención.

3. La facturación es un caos: 22.7 millones de facturas represadas por $22.1 billones. 9.1 millones duplicadas. Quedan $13.2 billones sin validar. El 97% corresponde a 2024 y 2025, es decir, bajo intervención.

4. La capacidad tecnológica es insuficiente. Se habla de grandes inversiones en sistemas, pero los datos siguen sin calidad ni trazabilidad.

5. Contratación desastrosa: faltan documentos de soporte exigidos. Esto compromete la legalidad de los acuerdos y expone al Estado a demandas millonarias.

6. Reservas técnicas subestimadas y sin soporte completo. Se distorsiona el pasivo real y se evidencia falta de liquidez.

7. Prestadores sin pagos. Se menciona tráfico de influencias en los desembolsos desde el inicio de la intervención.

8. La mala gestión de @nuevaEPS genera un riesgo sistémico en la atención en salud. Y no es un caso aislado: otras EPS intervenidas presentan síntomas similares.

9. En este gobierno, la EPS ha tenido 1 presidente y 3 interventores. Se reemplazó casi todo el personal técnico con años de experiencia. Se habla de gestores particulares manejando pagos de cartera.

10. Hoy @nuevaEPS sigue sin estados financieros. Hay un detrimento patrimonial sin precedentes. Y una @Supersalud

que no vigila ni controla, pero sí parece coadministrar las EPS intervenidas.