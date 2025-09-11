Ejército halla más de media tonelada de explosivos en Arauca y abundante material de guerra en el Meta

–En zona rural de los municipios de Puerto Jordán, Tame y Arauquita, en el departamento de Arauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°8 y la Brigada 18 del Ejército Nacional descubrió más de media tonelada de explosivos, 400 minas antipersonales y 100 artefactos explosivos improvisados, pertenecientes supuestamente a las disidencias de las Farc.

También se incautó material de intendencia y un importante lote de insumos médicos, entre ellos fentanil, medicamento de uso restringido y de alto riesgo.

Según el reporte militar, la operación representa un golpe contundente a las capacidades operativas de la subestructura 28 de las disidencias de las Farc, al tiempo que contribuye significativamente a la seguridad y bienestar de la población civil, permitiendo el libre tránsito por la zona y el retorno a las actividades productivas como la ganadería y el cultivo de productos de pancoger.

Todo el material explosivo fue destruido de manera controlada por expertos del Ejército Nacional, siguiendo estrictas medidas de seguridad para proteger tanto al personal militar como a la comunidad cercana y el medio ambiente.

#EsNoticia | El hallazgo de más de media tonelada de explosivos, 400 minas antipersonales y 100 artefactos explosivos improvisados, pertenecientes al Grupo Armado Organizado residual Subestructura-28, quienes pretendían llevar a cabo acciones terroristas, en contra de la fuerza… pic.twitter.com/6eKPzbjFfL — Octava División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div8) September 10, 2025

En otro otro operativo en la vereda La Floresta, del municipio de Castillo, departamento del Meta, fue ubicada una caleta con abundante material de guerra, entre este 24 fusiles, de la misma agrupación de alias «Iván Mordisco».

Además de los fusiles, se decomisaron:

– 2 morteros tipo comando

– 285 proveedores

– Más de 13.000 cartuchos de diverso calibre

– Equipos de comunicación e intendencia

– 1 Artefacto Explosivo Improvisado activo

– 18 granadas de mortero

– 45 artefactos explosivos improvisados (AEI)

– 4 granadas de mano

En el Meta, el @COL_EJERCITO, junto a la @FuerzaAereaCol y la @PoliciaColombia, dio un paso decisivo en la protección de los colombianos al golpear a la estructura Martín Villa, facción de alias ‘Mordisco’. En zona rural de El Castillo, fueron incautados 24 fusiles, morteros,… pic.twitter.com/FVncdHl2jj — Mindefensa (@mindefensa) September 11, 2025

Con estas acciones ofensivas se contrarresta el accionar delictivo de los grupos armados organizados que atentan contra la estabilidad de la Nación y ponen en riesgo la vida de los colombianos, destacó el comando del Ejército.