EE.U: Se recupera el arma con la cual habría sido asesinado Charlie Kirk; ¿qué sabe el FBI del supuesto autor?

–(Fotos: supuesto autor del crimen). El agente especial de la oficina del FBI en Salt Lake City, Robert Bohls, y el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa sobre el asesinato, la víspera, del activista político Charlie Kirk, amigo personal del presidente Donald Trump, de un disparo en el cuello durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah.

Beau Mason aseguró que poseen «un video» del atacante, que sigue prófugo, y está trabajando para identificar al individuo.

«Si no lo logramos», las autoridades recurrirán a los medios de comunicación y revelarán las imágenes «para que nos ayuden a identificarlo».

El comisionado indicó que pudieron rastrear los «movimientos» del tirador, que, tras balear a Kirk, «salió del campus y se adentró en un barrio» en el que los agentes revisaron las cámaras.

Roberto Bohls, por su parte, comunicó que se recuperó el arma que se cree que utilizó el tirador. «Es un rifle de cerrojo de alta potencia», indicó, precisando que fue hallado en «una zona boscosa a donde había huido» el atacante.

This is the gun type recovered by the ATF. A imported Mauser 30-06, bolt action that had 4 rounds in it. 1 was fired. #BREAKING #charliekirk pic.twitter.com/aF96dGiLP3 — Austin Ayers (@RealAustinAyers) September 11, 2025

Además, dijo que encontraron «huellas de calzado, huellas de las palmas de las manos y huellas del antebrazo».

Según fuentes de CNN, se encontraron frases «relacionadas con temas culturales» grabadas en el rifle y en las municiones. Entre las marcas aparecen unas iniciales que las autoridades esperan que puedan ayudarles a dar con el atacante.

El agente señaló que el atacante «parece tener edad universitaria» y que «se mezcló» con los estudiantes durante el evento.

Bohls subrayó que se trató de un «ataque selectivo». «No creemos que la comunidad esté en riesgo», dijo. En cuanto a los motivos que llevaron a actuar al asesino, señaló que «todas las pistas» e «indicios» se están investigando «a fondo».

El atacante disparó desde el techo de un edificio cercano, de acuerdo con la Policía, que sugiere que se trató de «un ataque dirigido».

El FBI publicó este jueves imágenes de un presunto sospechoso vinculado al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

«Solicitamos la colaboración de la ciudadanía para identificar a este sospechoso en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah», escribió la oficina estadounidense en sus redes sociales junto a fotografías.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

La muerte del activista estadounidense Charlie Kirk, causó un gran revuelo entre los medios de comunicación occidentales, que coincidieron en reconocer que la violencia se ha convertido en la norma en la política de EE.UU.

Así, BBC publicó un artículo titulado «El asesinato de un aliado de Trump pone al descubierto la política sangrienta y fracturada de Estados Unidos». El medio destacó que el asesinato de Kirk representa un episodio más de la violencia armada en la potencia norteamericana, incluso contra los políticos. «Es difícil adivinar hacia dónde se dirige la política estadounidense a partir de ahora, pero la trayectoria es sombría», agregó BBC.

Por su parte, Politico destacó que «una nueva normalidad oscura de violencia política sigue conmocionando» a EE.UU. «Se ha convertido en un macabro ritual estadounidense: un ataque violento contra una figura política, seguido de condenas, llamamientos a la introspección y la promesa de evitar que vuelva a ocurrir», indicó el periódico.

Según The Guardian, el asesinato demuestra que «la violencia política es ahora una característica de la vida» en la nación norteamericana. «Nos estamos convirtiendo cada vez más en un polvorín», declaró Robert Pape, director del Proyecto de Chicago sobre Seguridad y Amenazas, al diario. Además, Pape calificó el momento actual como una «era de populismo violento».

A su vez, la revista The Time hizo hincapié en que en los últimos años la posibilidad de un asesinato político ante una multitud a pleno día «se cierne sobre un país desgarrado por la furia entre facciones». «Estados Unidos es una nación moldeada por la violencia política y empapada de sus réplicas», se agrega en el artículo. (Información RT).