Ejército incorpora poderoso vehículo militar táctico Hunter Tr-12 para operaciones antiterroristas urbanas

–El Ejército Nacional de Colombia anunció que a través de la Agrupación de Fuerzas Antiterroristas Urbanas (AFEAU), unidad élite integrada por hombres del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial, incorporó a su capacidad operacional el vehículo militar táctico blindado Hunter TR-12, diseñado para brindar máxima protección y movilidad en entornos urbanos de alta complejidad.

El Hunter TR-12, diseñado y fabricado por Armor International, cuenta con una configuración avanzada de blindaje que garantiza alta protección balística frente a ataques con armas cortas y largas, lo que lo convierte en un recurso estratégico para el despliegue de tropas especiales en escenarios urbanos críticos. Esta tecnología de última generación no solo proporciona seguridad a la tripulación, sino que también asegura versatilidad, agilidad y capacidad de maniobra en situaciones de riesgo y en áreas urbanas de alta criticidad.

Cada vehículo tiene una capacidad para transportar hasta 12 hombres, lo que optimiza el traslado de las tropas y permite un despliegue efectivo en operaciones especiales urbanas.

En total, la AFEAU dispone actualmente de cuatro unidades Hunter TR-12, en la ciudad de Cali, la capital del Valle, fortaleciendo así su capacidad en apoyo a la Policía Nacional de respuesta frente a amenazas en la ciudad.

Uno de estos vehículos se encuentra equipado con un sistema tecnológico de comando y control de última generación, que permite rastrear, monitorear y dirigir en tiempo real el desarrollo de las operaciones, garantizando coordinación táctica, eficacia y seguridad en la toma de decisiones.

Finalmente, el comando del Ejército indicó que con esta incorporación, reafirma su compromiso de modernizar sus capacidades operacionales y garantizar la seguridad de los caleños y municipios aledaños , fortaleciendo la protección de las tropas en el cumplimiento de su misión constitucional en apoyo a los controles que realiza la Policía Nacional en Cali, Valle del Cauca.