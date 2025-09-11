Con disparos al suelo tropa del Ejército repelió asonada y su secuestro en el Putumayo; un civil resultó herido en un pie

–(Foto maquinaria de minería ilegal destruida).En zona rural del municipio de Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo, se produjo una nueva asonada contra el Ejército por parte de habitantes del lugar en desarrollo de una operación contra la minería ilegal. Los soldados fueron rodeados y atacados con piedras, palos y machetes, y cuando pretendían quitarles los fusiles, los uniformados hicieron disparos al suelo lo cual frenó la turba y pudieron abandonar el lugar. Tres uniformados resultaron heridos en el ataque. Uno de los participantes en la asonada resultó herido por balazo en un pie.

El desarrollo de estos hechos fue confirmado por el brigadier general William Cotúa, comandante de la Brigada 27 del Ejército, en declaraciones a Caracol Radio. El oficial indicó que poco antes los uniformados habían destruido dos máquinas amarillas, cinco motobombas y otros elementos utilizados en actividades de extracción ilícita de minerales.

?? #LaPrimeraDelDía | En Puerto Guzmán, Putumayo, tropas de la @EjercitoDiv6, propinaron contundente golpe a la minería ilegal. Con operaciones decisivas, fueron destruidas dos unidades procesadoras de minería ilegal, afectando las finanzas del grupo armado organizado… pic.twitter.com/ahbk6OZILR — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 11, 2025

“Nuestros soldados fueron víctimas de persecución, de agresiones físicas y de intentos de desarme. En los videos difundidos por la misma comunidad queda en evidencia cómo pretendían quitarles los fusiles para luego usarlos contra ellos”, afirmó el general Cotúa.

El comandante de la brigada 27 responsabilizó a integrantes de los llamados comandos de frontera de las disidencias de las Farc de instigar a la población a reaccionar de manera violenta para proteger sus economías criminales, ligadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Respecto al civil herido, el general Cotúa indicó que esta fuera de peligro y añadió que ya se informó a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes.

“Nuestros soldados actuaron bajo el derecho a la legítima defensa y se han instaurado las denuncias sobre la asonada sufrida por la tropa”, advirtió.