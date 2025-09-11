En fotos: Ya está en el patio taller de Bosa, el primer tren de la Línea 1 del Metro

Foto: Portal Bogotá

Ya está en el patio taller de Bosa, al suroccidente de Bogotá, el primer tren de la Línea 1 que arribó durante la madrugada de este jueves 11 de septiembre a la capital, tras un viaje de más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena. Un robusto convoy acompañó el traslado desde el norte del país, hasta su ingreso al patio taller. ¡Revive en fotos este proceso!

La caravana con los seis vagones del primer tren, se desplazó por la avenida calle 13, la avenida Guayacanes y la avenida Villavicencio hasta lograr su ingreso al patio taller en Bosa, donde fue ubicado en el área de la vía de descargue, que se encuentra junto a la vía de pruebas de 905 metros de extensión.

«A la 1:34 de la madrugada del jueves 11 de septiembre, están entrando a Bogotá los primeros vagones del Metro. Seguirán su recorrido hasta el patio taller donde pronto iniciarán pruebas. En Bogotá seguimos construyendo el futuro», destacó el alcalde Carlos Ferrnango Galán en su cuenta en la red social X.

Este es el primer tren, de 30 que comtempla el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Cada debe superar pruebas de recorrido en China de 2.500 kilómetros.

«Amanece y nuestro primer tren ya está en Bogotá. Aquí en el Patio Taller en Bosa recibiremos uno a uno los 30 trenes y comienzan paso a paso las pruebas», señaló el gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), Leónidas Narváez.

Con el arribo de cada tren a Bogotá, iniciarán pruebas de rodaje en el demominado ramal técnico en el patio taller y operación con conducción manual y en modo automático con regulacion por sistema de señalización y control, siempre bajo la supervisión del personal técnico.

La etapa de pruebas, que será replicada en Bogotá el próximo año cuando el viaducto ya cuente con 5.760 metros construidos, con el fin de probar su desempeño en un entorno de operación controlada.

Según el mcronograma del proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, al finalizar el 2025, la ciudad contará con cinco trenes de seis vagones cada uno.

Hoy Bogotá escribe una nueva página en su historia: recibimos con emoción, orgullo y esperanza el primero de muchos trenes que transformarán nuestra ciudad.