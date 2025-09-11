¡Ya está en Bogotá! El Primer tren de la Línea 1 del Metro arribó a la ciudad

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Freddy Gómez

Tras un viaje de más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena, los seis vagones del primer tren ingresasdon esta madrugada de hoy jueves 11 de septiembre de 2025, tras el robusto convoy que cumplió sin mayores contratiempos un complejo operativo de carga sobredimensionada para entregarlo sano y salvo en el punto que a partir de hoy será su hogar.

Este primer tren de la Línea 1 del Metro salió del puerto de Cartagena el pasado viernes 5 de septiembre, en horas de la madrugada. Durante este trayecto, el convoy estuvo acompañado por unidades del Ejército Nacional, la Policía de Colombia y la Naval.

«A esta hora, 1:34 de la madrugada del jueves 11 de septiembre, están entrando a Bogotá los primeros vagones del Metro. Seguirán su recorrido hasta el patio taller donde pronto iniciarán pruebas. En Bogotá seguimos construyendo el futuro», destacó el alcalde Carlos Ferrnango Galán en su cuenta en la red social X.

Los seis vagones del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ingresan al Patio Taller, unicado en la localidad de Bosa al suroccidente de la capital, al área de la vía de descargue a lado de la vía de pruebas de 905 metros de extensión. Con el arribo del primer tren, el proyecto de infraestructura vial más importante que se construye en el país, toma un nuevo ritmo que evidencia una vez más que el Metro de Bogotá es una realidad para la ciudad.

Cabe resaltar que, las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá siguen a toda marcha a lo largo del trazado, con un avance genral del 62,16 % con corte al 31 de agosto de 2025, la atención del proyecto también se centra en el Patio Taller de Bosa, que hoy recibió el primer tren para su alistamiento e inicio de pruebas estáticas y luego pruebas dinámicas, necesarias para permitir la operación comercial de la Línea 1 del Metro en el primer semestre de 2028.