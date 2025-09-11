    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 11 de septiembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 11 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 4477 – La 5ta 2 – Tarde 3357 – La 5ta 7

    Culona
    Día 5491 – Noche

    Astro Sol
    7371 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    6429 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 4547 – La 5ta 4 – Noche 3416

    Chontico
    Día 3299 – La 5ta 9 – Noche 6214 – La 5ta 7

    Cafeterito
    Tarde 9803 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 2543 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 256 – Noche

    Play Four
    Día 2694 – Noche

    Samán
    Día 4255

    Caribeña
    Día 6536 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 8485 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 1039 – La 5ta 1 – Noche

    Antioqueñita
    Día 7807 – La 5ta 5 – Tarde 3472 – La 5ta 9

    Ariel Cabrera
