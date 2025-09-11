Consulte en Mapas Bogotá el trazado completo de la Línea 1 del Metro

Foto: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Ante la llegada de los primeros vagones en los próximos días, muchos habitantes de la capital comienzan a preguntarse, ¿por dónde pasará el Metro de Bogotá?

La respuesta a esa pregunta está en Mapas Bogotá, la plataforma web en donde cualquier persona puede ingresar y ubicar en un mapa los 24 kms que tiene el trazado de la Línea 1. Además, podrá identificar en dónde estarán ubicadas las 16 estaciones, lo que hará más fácil pensar desde ya cuál será la ruta que deberá tomar para moverse por la ciudad.

Este mapa es el resultado del trabajo articulado entre la Empresa Metro de Bogotá y la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (Ideca), bajo la coordinación de Catastro Bogotá.

Consulta aquí el trazado de la Línea 1 del Metro de Bogotá:

