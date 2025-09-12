Detenidos hombres que hacían pasar por policías para cometer hurtos en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá detuvo en la localidad de Suba, a cuatro hombres que hacían parte de una estructura criminal y que se hacían pasar por integrantes de la policía y cometer delitos, como hurtos a personas y de viviendas, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la Policía de Bogotá, los implicados, que se movilizaban en un vehículo de servicio público, abordaron a una ciudadana y, presentándose como funcionarios de una unidad investigativa, la intimidaron con carnés falsos, advirtiéndole que, de no colaborar, podría estar vinculada a un proceso judicial. Bajo esta presión, la víctima fue obligada a realizar una transferencia bancaria por un valor de $ 1’700.000.

“Gracias a la oportuna denuncia, se activó un plan candado que permitió ubicar el vehículo y detener a los cuatro responsables. Durante el procedimiento fueron incautados un carné falso con insignias policiales, documentos personales y el automóvil en el que se desplazaban”, aseguró teniente coronel Diego Villar, comandante Estación de Suba de la Policía de Bogotá.

A continuación, el video con las declaraciones del teniente coronel Diego Villar, comandante Estación de Suba de Policía de Bogotá, con detalles de la captura de los cuatro hombre que se hacían pasar como uniformados:

Estas personas registran antecedentes judiciales por delitos como hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público. Todos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y simulación de investidura.

En lo corrido del año 2025, la Policía de Bogotá en la localidad de Suba ha logrado la detención de 2.131 personas por diferentes delitos, de las cuales 794 corresponden al delito de hurto.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.