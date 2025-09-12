Suspendido montallantas en Fontibón que estaría vinculado con los ‘pinchallantas’ de Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

Un operativo de inspección, vigilancia y control permitió la suspensión de un montallantas en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, el cual presuntamente estaría vinculado con los ‘pinchallantas’, según las denuncias y alertas recibidas por las autoridades de parte de la ciudadanía.

De hecho, al interior de este establecimiento fueron hallados elementos modificados que presuntamente serían usados por los denominados ‘pinchallantas’.

En la diligencia se encontraron, ocultos bajo una estiba, pitos metálicos, láminas con punta y objetos cortopunzantes, elementos que estarían siendo utilizados para causar daños a los vehículos que transitaban por la calle 13 vía Mosquera, en Cundinamarca y viceversa.

Aunque estos elementos estaban escondidos debajo de una estiba del local, la Policía de Bogotá junto a los gestores territoriales de la zona, realizaron una inspección minuciosa del establecimiento identificado estos elementos, que eran iguales a los que una ciudadana denunció que habían sido usados para dañarle la llanta de su carro, 15 días antes.

Los gestores territoriales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) adscritos a la localidad hicieron un detallado seguimiento durante varias semanas al establecimiento ubicado en el barrio San Pablo, tras varias las varias denuncias ciudadanas recibidas sobre posibles irregularidades que se cometían en este lugar.

En medio de la inspección, la Policía de Bogotá aplicó la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad económica, debido a las presuntas conductas relacionadas con daño en bien ajeno.

“Los pinchallantas no seguirán haciendo de las suyas en Bogotá, tenemos identificados los puntos donde operan, su modus operandi y les estamos siguiendo el rastro para frenar estas acciones delictivas que afectan la vida y la seguridad de los bogotanos”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad.

En lo corrido de este año, se han adelantado más de 100 visitas de control a montallantas en diferentes localidades de la ciudad. Como resultado, se han impuesto medidas en más de 60 establecimientos, de los cuales uno fue cierre definitivo

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) reitera el llamado a los ciudadanos para seguir denunciando estas prácticas ilegales que afectan la seguridad ciudadana a través de la Línea 123 o a través de la línea AIDE (601) 3779595 EXT 1137.