Duro golpe asestan a las mafias del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico: Se incautaron 4 toneladas de cocaína

–A través de su cuenta de X, el jefe de Estado Gustavo Petro destacó que en desarrollo de operaciones coordinadas por las autoridades colombianas fueron incautadas “4 toneladas de cocaína», una de ellas en aguas del Pacífico colombiano por la Armada Nacional y las otras tres toneladas en aguas internacionales cerca a islas canarias, por la Policía de Colombia, en acción coordinada con el FBI y la guardia nacional de España y autoridades de Portugal.

El presidente subrayó que en este último caso la cocaína iba en remolque, barco grande y en contenedor. Añadió que debió pasar cerca del buque militar estadounidense que fue desplegado por la administración del presidente Trump en el área, «porque al parecer salió de Puerto López, Guajira», y «no fue detectado sino por inteligencia estadounidense y colombiana».

Además advirtió que “la cocaína hacia Europa es movida con multinacionales de mafias con vínculos con grupos armados colombianos».

Finalmente señaló que “este es un camino más eficaz» para combatir el narcotráfico que el bombardear las embarcaciones.

Estas son las 3 toneladas de cocaína incautadas llegando a Islas Canarias saliendo de la Guajira . Coordinación de policía nacional de Colombia, FBI, guardia nacional española, autoridades de Portugal. pic.twitter.com/tnr7KgMm1F — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2025

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que en lo que va corrido del Gobierno del presidente Gustavo Petro se han incautado más de 2 mil 512 toneladas de cocaína incautadas. «Son mucho más que cifras: son familias protegidas, ecosistemas que se salvan y comunidades que recuperan su tranquilidad», subrayó.

Además advirtió que «nuestra Fuerza Pública no se detiene: golpea las finanzas criminales, destruye laboratorios y bloquea la cadena del narcotráfico con decisión y cooperación internacional».