Pacto para cuidar la vida, abrir oportunidades y proteger el territorio firmó Petro con todas las comunidades del Cauca

–En el municipio de Timbío, donde reapareció la vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro firmó este jueves con el gobierno local y más de 700 organizaciones sociales, indígenas, afro y campesinas el Pacto Territorial Cauca, para cuidar la vida, abrir oportunidades y proteger el territorio de más de 1,5 millones de caucanos, con una inversión total de $27,6 billones.

El primer mandatario aseguró que esta región del país no debe repetir el ejemplo de la guerra interétnica en los Balcanes.

“Aquí firmamos un pacto social, que tiene que ser visto también como un pacto interétnico: quiero la paz entre los pueblos negros, indígenas, mestizos, blancos y de todos los colores en el Cauca. No podemos perder ese camino”, aseguró.

Dijo que la diversidad es nuestra mayor riqueza, porque “con técnicas científicas ahora buscan en nuestra sangre descubrir la genética de 130 pueblos del mundo: están en nuestras venas, y muchos de esos pueblos ya no se encuentran en otros lugares del mundo”.

Respecto de la biodiversidad natural, aseguró que entre las islas de Malpelo y La Gorgona, ambas colombianas en el Pacífico, “tenemos la zona de biodiversidad en el mundo marino más grande del planeta, por eso es un parque natural, y aquí está el Cauca, cuna de la biodiversidad natural, marina y humana del mundo. ¡Es nuestra riqueza!”, afirmó.

El jefe de Estado sostuvo que los colombianos tenemos que apersonarnos de esa riqueza, “no podemos matarnos entre nosotros, no podemos depredar la naturaleza. Por tanto, el pacto interétnico tiene que rescatar esa riqueza de la diversidad y ponerla como fuente del progreso, del buen vivir de las comunidades, de la gente y de las familias”.

Por ello, agregó: “es fundamental” cuidar el agua, el conocimiento, la cultura y la tierra. Tierra para el pueblo caucano, mar para el pueblo caucano, conocimiento para el pueblo caucano. El pacto que estamos firmando tiene que ver con esto”.

El presidente explicó que hoy la tierra en el Cauca está acaparada por unos señores que no son caucanos, está monopolizada y no produce alimentos”, y agregó que por eso Cali junto a Riohacha y Barranquilla son las tres grandes ciudades donde más crece la pobreza en Colombia.

Insistió en que el pacto interétnico es más tierra, pero no para cuidar las haciendas de los terratenientes, sino para producir alimentos. “Si no hay acceso a la tierra, al uso de la tierra del pueblo caucano, del Gran Cauca y Vallecaucano, el valle geográfico del río Cauca tiene que cambiar su paisaje. No puede ser un desierto de caña que se usa para el etanol, que es comida del carro, no de la gente. Eso no puede ser”, recalcó el jefe de Estado.

En el marco del Pacto Territorial por la Transformación del Cauca y la consolidación de la Paz Total, el presidente Gustavo Petro resaltó la necesidad de avanzar en un proceso de agroindustrialización del cannabis en manos del campesinado como alternativa para la paz en el norte de ese departamento.

El jefe de Estado recordó que la violencia en el Cauca tiene raíces históricas ligadas a la exclusión, la desigualdad y el despojo de tierras, fenómenos que hoy se traducen en dinámicas de narcotráfico y economías ilegales. Frente a este panorama, el mandatario señaló que el acceso a la tierra y al conocimiento son condiciones indispensables para garantizar una transformación real en la región.

El presidente explicó que la hoja de coca y el cannabis no deben seguir siendo vistos únicamente desde la óptica de la persecución y la criminalización. Recalcó que la industrialización del cannabis puede convertirse en motor de desarrollo económico, generando empleo, ingresos dignos y nuevas oportunidades educativas para las familias campesinas a través de usos industriales, medicinales y productivos.

Según el mandatario, es necesario expedir un decreto que libere la agroindustrialización del cannabis en manos del campesinado, de manera que el norte del Cauca pueda consolidar procesos productivos legales y sostenibles que aporten a la reconciliación y al bienestar colectivo.