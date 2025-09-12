EE.UU: El FBI publica el video de la huida del asesino de Charlie Kirk

–El FBI y las autoridades del estado de Utah hicieron público el video de la huida del asesino de Charlie Kirk del lugar del crimen después del mortífero tiro de este miércoles. El sujeto saltó del techo, corrió hacia el aparcamiento cercano y continuó su camino a paso acelerado. Llevaba zapatillas, una camiseta con un águila y una gorra de béisbol.

El FBI ha afirmado que recibió más de 7.000 pistas sobre el principal sospechoso responsable de la muerte del activista de derecha durante su participación en un acto público en la Universidad del Valle de Utah. Junto con las fuerzas del orden locales, los agentes han llevado a cabo más de 200 interrogatorios.

???Video de la huida del asesino de Charlie Kirk difundido por el FBI El sujeto llevaba zapatillas, una camiseta con un águila y una gorra de béisbol. https://t.co/OeKs7FRJFz pic.twitter.com/IEdRQEkSy3 — RT en Español (@ActualidadRT) September 12, 2025

Las autoridades de la Seguridad Pública del estado de Utah también divulgaron nuevas imágenes de un presunto sospechoso del asesinato del activista político Charlie Kirk.

Las fotografías muestran a un hombre con vestimenta oscura, en la que solamente se destaca una sudadera con la imagen de la bandera estadounidense.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Previamente, el portal TMZ publicó un video con el probable sospechoso del asesinato de Kirk, grabado por la cámara de vigilancia de una de las casas ubicadas cerca de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el atentado mortal.

En la grabación se ve al mismo hombre cuya foto fue publicada por las autoridades de Utah, quien cojea al caminar hacia el centro educativo y luego, después del tiroteo, pasea por la calle frente a las viviendas, comienza a correr y desaparece de las imágenes.

Tras el ataque, Kirk, de 31 años, fue trasladado al hospital en estado crítico. Se escuchó un solo disparo y se pudo ver al activista levantando su mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brotaba del lado izquierdo de su cuello.La Policía cree que el tiroteo fue un ataque dirigido y asume que el atacante disparó desde el techo de un edificio cercano. (Información RT).