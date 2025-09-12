Parlamento Europeo pide incluir en la lista de organizaciones terroristas de la UE al clan del golfo y a disidencias de las Farc; amenazan la democracia colombiana y la estabilidad de la región

–En una resolución, el Parlamento Europeo expresó este jueves su profunda preocupación por el crimen organizado y la actividad terrorista en Colombia y pidió al Consejo y a la Alta Representante de la Unión Europea, UE, actualizar su lista de organizaciones terroristas y se incluyan en ella al clan del golfo, los grupos disidentes de las Farc segunda Marquetalia y estado mayor central, junto con el Cartel de los Soles de Venezuela, que, afirma, brinda refugio y apoyo logístico a los grupos terroristas armados colombianos.

En la resolución, que fue aprobada con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones, el Parlamento Europeo

advierte que el crimen organizado y la actividad terrorista amenazan la democracia en Colombia y la estabilidad de la región.

El Parlamento Europeo expresa su profunda preocupación por el crimen organizado y la actividad terrorista en Colombia e insta a la UE a apoyar el proceso de paz. pic.twitter.com/agS8uQzwn0 — Parlamento Europeo en España (@Europarl_ES) September 11, 2025

En el documento, el Parlamento Europeo condena el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y demanda una investigación exhaustiva de este hecho, así como de los ataques terroristas en Colombia, y subrayan que los responsables deben ser llevados ante la justicia.

El texto advierte que el crimen de Uribe Turbay, lejos de ser un incidente aislado, denota un clima generalizado de intimidación política y violencia.

El Parlamento advierte, además, sobre la proliferación de la delincuencia organizada y la actividad terrorista en las regiones fronterizas de Colombia con Venezuela.

«Estos territorios se han convertido en corredores para el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de dinero, a menudo facilitados por estructuras transnacionales», afirman los eurodiputados.

Añaden que este nudo transfronterizo fortalece a los grupos insurgentes y disidentes colombianos y amenaza no solo la soberanía colombiana, sino también la estabilidad regional.

La resolución también aborda la creciente polarización política y advierte de que algunas declaraciones incendiarias de figuras gubernamentales han contribuido a la incitación al odio y la inestabilidad. El Estado colombiano debe actuar sin demora para proteger a políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas y a cualquier ciudadano que ejerza sus derechos democráticos.

Visto el aumento de la violencia política contra candidatos y líderes durante 2025, los eurodiputados piden medidas de seguridad sólidas para garantizar que las próximas elecciones de 2026 se lleven a cabo de manera libre y segura. La lucha contra la impunidad es fundamental para evitar que se repitan los ataques y garantizar el ejercicio de los derechos políticos, puntualizan.

El Parlamento traslada su apoyo a todos los colombianos que rechazan la violencia y la corrupción y que siguen apostando por un futuro basado en principios democráticos y expresa que desea que la UE refuerce su apoyo político, financiero y técnico al proceso de paz de Colombia y que este compromiso se vea reflejado en el próximo presupuesto comunitario a largo plazo.