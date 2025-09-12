Este es el nuevo videoclip del himno de Bogotá

La Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta una nueva versión del Himno de Bogotá, una interpretación que une tradición y actualidad para resaltar el orgullo de nuestra ciudad en sus 487 años.

La Filarmónica de Bogotá, junto al material de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el apoyo de Canal Capital, realizó la grabación de una nueva versión del Himno de la Ciudad, que incorpora elementos asociados a la gestión de la actual administración distrital.

Con esta producción se rinde homenaje a la historia, la cultura y la diversidad de la capital, reafirmando el papel de la música como un símbolo de identidad y unión.