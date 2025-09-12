    • Bogotá

    Este es el nuevo videoclip del himno de Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    La Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta una nueva versión del Himno de Bogotá, una interpretación que une tradición y actualidad para resaltar el orgullo de nuestra ciudad en sus 487 años.

    La Filarmónica de Bogotá, junto al material de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el apoyo de Canal Capital, realizó la grabación de una nueva versión del Himno de la Ciudad, que incorpora elementos asociados a la gestión de la actual administración distrital.

    Con esta producción se rinde homenaje a la historia, la cultura y la diversidad de la capital, reafirmando el papel de la música como un símbolo de identidad y unión.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte