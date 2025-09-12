Salsa al Parque llega a su barrio con espectacular concierto este 12 de septiembre
Foto: Idartes
El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su programa Escenarios Móviles te invitan a una nueva edición especial de ´Salsa al Parque llega a tu barrio´, con un concierto de tres agrupaciones locales que ofrecerán un recorrido sonoro entre lo tradicional, lo experimental y lo contemporáneo, que se realizará el 12 de septiembre, en el parque Country Sur ( Cra. 10c #31-85), a las 5:00 p. m. ¡Entrada libre!
Estas son las cuatro agrupaciones locales que podrás escuchar el 12 de septiembre en el parque el Country Sur:
- Labia Fina, ensamble bogotano que honra y moderniza la salsa clásica con letras inteligentes y arreglos incendiarios, presentando su álbum debut El Premio Mayor
- El Santos, proyecto de músicas híbridas que cruza marimba de chonta, salsa y sonoridades afroantillanas en un formato instrumental poco habitual, con su producción Nos Pillamos Por Ahí… (2024) y un sólido recorrido en festivales y convocatorias.
- Grupo Artístico de Danza Salsa, colectivo que preserva el estilo bogotano de la vieja guardia e impulsa la creación coreográfica en ritmos como salsa, pachanga y boogaloo, con reconocimientos en el Festival Regional Universitario (U. Santo Tomás) y como semifinalistas del Festival Mundial de Salsa, de Cali (2023).