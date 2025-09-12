Petro: “A Miguel Uribe lo mató una mafia que vive en Europa”

–El presidente Gustavo Petro afirmó que no fue su discurso el que provocó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. «Según los indicios hasta ahora conseguidos, lo mató la mafia. Y esa mafia vive en Europa, unos en Madrid, otros en Dubái, no aquí en Colombia», precisó el mandatario desde el municipio de Timbío, Cauca, donde firmó un pacto con más de 700 organizaciones sociales, indígenas, afro y campesinas para cuidar la vida, abrir oportunidades y proteger el territorio.

El jefe del Estado señaló que la violencia en el departamento del Cauca está relacionada con el aumento del consumo de cocaína en Europa, que ha crecido más que en Estados Unidos, así como consecuencia de la decisión europea de declarar ilegal el cultivo de coca.

?#EnVivo | "¿Por qué hay violencia hoy en el Cauca? Porque están consumiendo más que en EE.UU, creciendo la demanda de cocaína de Europa, señores europeos. Aquí se está matando la gente por su consumo de coca, aquí mueren policías, soldados, porque ustedes están consumiendo más… pic.twitter.com/3AughW8FB1 — Radio Nacional CO (@RadNalCo) September 11, 2025

“La hoja de coca nació aquí hace decenas de miles de años sin hacerle mal a nadie”, afirmó y explicó que sus diversos usos ancestrales, como en la pintura y los textiles, demuestran que no es la hoja de coca la culpable, sino que alguien en Europa la transformó en cocaína en el siglo XXI.

“Europa, vino aquí con cruz y espada, la cruz volteada para matar y generar un genocidio”, subrayó. “Europa fue el escenario del segundo genocidio, el que cometió Hitler contra el pueblo judío, contra las poblaciones gays, homosexuales de Europa, contra los que consideraban inferiores?”.

Además, el primer mandatario denunció que mafias en Marsella, Francia, quieren matar a su hija y nietas.

#PactoTerritorialCauca ???| "Yo soy el presidente que más cocaína ha incautado en Colombia en toda su historia (…) la extrema derecha que les llega a sus oficinas es la que está aliada al narcotráfico en Colombia" Presidente @petrogustavo en la firma del Pacto por el Cauca. pic.twitter.com/PQv1r3Yyo0 — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 11, 2025

Señaló que «la extrema derecha europea, que hoy se alía con sectores de la política tradicional colombiana, desconoce que esos grupos han tenido nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo, responsables de miles de asesinatos y fosas comunes en el país».

«¿Es que señores parlamentarios de la derecha no saben que la extrema derecha que les llega a sus oficinas es la que está aliada al narcotráfico en Colombia? ¿Con quién se están aliando? Porque durante 10 años descubrí con nombre propio los miembros del Congreso de la República, de derecha, que se aliaron a los peores asesinos, los jefes del narcotráfico, que dejaron 90 mil campesinos asesinados», puntualizó.

Y les hizo un llamado para que deje de ser cómplice y coordine con Colombia la captura de estos narcotraficantes que estarían ligados a asesinatos como el del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y sicariatos en Bogotá por una guerra de esmeraldas que compran en Europa.

De otro lado, el mandatario recordó que dentro de poco se llevará a cabo la Cumbre CELAC–Europa en Santa Marta, y preguntó: «¿de qué vamos a hablar? ¿De qué puede hablar América Latina y Europa si nos siguen insultando?». Además advirtió que América Latina aún espera perdón por el genocidio de sus pueblos ancestrales.

Además señaló que “Europa fue el escenario del segundo genocidio, el que cometió Hitler contra el pueblo judío, contra las poblaciones gays, homosexuales de Europa, contra los que consideraban inferiores”.

“¿Cómo es posible que hoy los nietos de quienes combatieron por la libertad en Europa no nos entreguen la palabra democracia vuelta realidad en sus propias tierras, sino que ahora aplauden el genocidio en Palestina, aplauden que caiga un misil matando jóvenes en el mar Caribe, aplauden que las bombas destrocen a los niños y niñas por decenas de miles en un pueblo, ciudad que se llama Gaza”, indicó.

Igualmente afirmó que «Europa fue escenario del nazismo y del Holocausto, donde resistencias populares defendieron la libertad. Sin embargo, hoy, muchos gobiernos europeos olvidan esa memoria y guardan silencio frente al genocidio en Palestina y a la tragedia de migrantes ahogados en el Mediterráneo».

El presidente Gustavo Petro anunció que renunciará a su ciudadanía italiana y europea «si en Europa siguen apoyando las bombas que caen sobre Gaza, por qué quiero ser ciudadano de las tierras libres donde se defiende la democracia y la diversidad de la humanidad».