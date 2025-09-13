Bogotá habilita más de 2.000 cupos gratuitos de esterilización para septiembre

Foto: Alcaldía de San Cristóbal.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habilitó más de 2.000 cupos gratuitos de esterilización para animales de compañía durante el mes de septiembre.

De estos, 500 procedimientos se realizarán en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal (UCA) (Carrera 106A #67-02, barrio El Muelle, localidad de Engativá) y otros 500 en la Universidad Nacional (Sede Bogotá: Carrera 45 #26-85, Edificio Uriel Gutiérrez).

Los 1.000 cupos restantes estarán disponibles en las jornadas móviles que recorrerán las localidades de: Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Fontibón, La Candelaria, Santa Fe, Barrios Unidos, Tunjuelito, Usaquén, Kennedy, Usme, Antonio Nariño, San Cristóbal, Engativá, Rafael Uribe y Los Mártires.

Las jornadas serán gratuitas y se realizarán a través de Unidades Móviles Quirúrgicas las cuales recorrerán todas las localidades con el objetivo de atender a los animales de compañía en condición de calle y aquellos que pertenecen a hogares de estratos 1, 2 y 3.

Los ciudadanos que deseen acceder a este servicio lo podrán hacer de manera fácil a través de la página web https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos, allí se deberán ingresar los datos del tenedor y del animal de compañía. Una vez registrado en el sistema recibirá la información del turno asignado por mensaje de texto y/o correo electrónico, el cual deberá presentarse el día de la cita impreso o desde el móvil.

“Queremos que cada vez más familias tengan acceso a un servicio gratuito y de calidad que aporta al control poblacional y, sobre todo, al bienestar de los animales de compañía en la ciudad. Con estas jornadas seguimos consolidando nuestro programa Esterilizar Salva”, aseguró Antonio Hernández Llamas, director general del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Todos los meses el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal habilitará un número de turnos para que más animales tengan la oportunidad de acceder a este servicio.

Los cupos se entregarán a personas mayores de edad identificadas con cédula de ciudadanía y que residan en Bogotá (no se atenderán residentes de municipios aledaños).

Cada persona podrá agendar máximo dos turnos de atención.

Requisitos para acceder al servicio

• Los animales deben estar en buen estado de salud y en ayuno: 3 horas para líquidos y 8 horas para sólidos.

• Tener entre 4 meses y 8 años de edad.

• Las hembras no deben estar en celo ni gestación.

• El ciudadano que agenda y asiste debe ser mayor de edad. El día del turno deben llevar:

• Turno asignado.

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

• Fotocopia de un recibo público no mayor a dos meses.

• Si es gato: guacal obligatorio.

• Si es perro: collar y traílla (bozal si es de raza de manejo especial).

• En todos los casos: cobija y collar isabelino.

Beneficios de esterilizar

Esterilizar es un acto de amor y compromiso con los animales de compañía.

En hembras: evita embarazos indeseados, previene infecciones uterinas, reduce tumores mamarios, mejora la calidad de vida y elimina el celo.

En machos: disminuye la posibilidad de tumores hormonales, reduce la agresividad y corrige conductas inadecuadas. En general reduce el nacimiento de animales en situación de vulnerabilidad en nuestra ciudad.

¿Cómo acceder al servicio?

Además de la plataforma web https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos, los ciudadanos también pueden: Acercarse a SuperCADES: Manitas, Suba y Américas (presentando copia de cédula y recibo de servicio público de estrato 1, 2 o 3) o comunicarse a la línea fija 6 477 117.