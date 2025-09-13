Resultados en materia de seguridad del 8 al 12 de septiembre en Bogotá

Conoce los diferentes operativos de inteligencia y despliegue de las autoridades en Bogotá entre el 8 al 12 de septiembre de 2025 bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, que permitieron que se lograran importantes resultados en seguridad y dar golpes a las estructuras criminales dedicadas al hurto, tráfico de estupefacientes y estafa.

1. Cayó alias ‘El Coste’ por homicidios a conductores informales al sur de Bogotá

En Bogotá seguimos combatiendo la criminalidad. En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegaron dos acciones operativas en contra de esta organización delincuencial, responsables de homicidios a conductores informales en la localidad de Ciudad Bolívar. Con esto se permitió la detención en flagrancia de tres personas y una por orden judicial.

De acuerdo con las autoridades, también se pudo establecer que estas personas cobraban a sus víctimas 50 mil pesos semanales y se les atribuye al menos tres homicidios a transportadores informales en esta localidad.

2. Cayó una banda delincuencial que hurtaba vehículos en Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá detuvo en flagrancia a cinco personas por el delito de hurto y lesiones personales. Estos hechos se presentaron cuando los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje en la localidad de Engativá, mediante la modalidad de atraco.

En este procedimiento se recuperó la camioneta que había sido hurtada, inmovilizar un vehículo que era utilizado, al parecer, para cometer estos hechos delictivos e incautar cinco dispositivos móviles.

3. A la cárcel integrantes de la red ‘El Combo de Señales’ por cometer hurtos violentos al sur de Bogotá

En Bogotá seguimos dando resultados contra la criminalidad. La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado ‘El Combo de Señales’, que se dedica a la comisión de hurtos violentos en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Una fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de inmuebles. Sólo uno de los procesados aceptó los cargos.

4. Condenan a peluquera que causó la muerte a una mujer en cirugía estética en un salón de belleza en Bogotá

En Bogotá seguimos dando resultados contra el delito. Ante las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera que le causó la muerte a una mujer durante una cirugía estética, en hechos ocurridos en Bogotá, el 15 de septiembre de 2023.

La mujer fue declarada responsable del delito de homicidio culposo. En octubre de 2025, se conocerá la pena que deberá cumplir.

5. Hombre tendrá que responder por delitos sexuales contra menor de 15 años en Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura y en el desarrollo de acciones investigativas para contrarrestar delitos que afectan la vida e integridad personal, la Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), detuvo a un hombre señalado de cometer delitos sexuales contra una menor de 15 años. La menor decidió contar lo sucedido a una docente de su institución educativa.

Las indagaciones establecieron que el indiciado, pareja sentimental de la tía de la víctima, habría aprovechado su cercanía familiar para agredirla en dos ocasiones durante mayo de 2025, dentro de una vivienda ubicada en el suroccidente de Bogotá, aseguró el teniente coronel, Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá.