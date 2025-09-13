    • Bogotá

    Este es el pronóstico del tiempo en Bogotá para este sábado 13 de septiembre

    Diana Becerra Publicado el

    Pronóstico del tiempo en Bogotá para este sábado 13 de septiembreFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Portal Bogotá.

    Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 13 de septiembre de 2025. ¡Toma nota!

    En la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

    De acuerdo con el reporte, la temperatura mínima esperada es aproximadamente de 8 °C.

    Para la mañana se espera cielo entre parcial a mayormente nublado con tiempo seco predominante.

