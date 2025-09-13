Trabajo sí hay en Bogotá: Acceda a las 458 vacantes con postulación virtual hasta este sábado 13 de septiembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 458 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 13 de septiembre de 2025. Entre las vacantes hay 302 cargos que no requieren experiencia previa. Hay cargos en sectores de servicios, logística, comercio y producción. Postúlate de manera virtual.¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 23 de septiembre, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno.

La oferta incluye cargos en sectores de servicios, logística, comercio y producción, con sueldos que van hasta 9 salarios mínimos legales vigentes. Esta variedad no solo amplía el rango de posibilidades para la ciudadanía, sino que también demuestra la apuesta de las empresas por atraer y retener talento en Bogotá.

“Cada semana seguimos sumando oportunidades para que las y los bogotanos accedan a un empleo digno y estable. Nos interesa que tanto jóvenes sin experiencia como profesionales con trayectoria encuentren en la ciudad opciones para crecer”, aseguró Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Algunos de los cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 13 de septiembre de 2025

458 puestos de trabajo disponibles están dirigidos a personas con diferentes niveles de formación. Hay 302 oportunidades laborales no piden experiencia previa.

Cargos disponibles hasta el 13 de septiembre de 2025 con postulación virtual:

Auxiliar de producción.

Auxiliar de almacén.

Agente de rampa 3.

Conductor – movilización de equipo de aeropuerto.

Operario empaque vía Siberia.

Operario planta.

Promotor de venta.

Packaging.

Administrador.

Asesor comercial.

Analista de investigación y desarrollo.

Auxiliar de servicios generales.

Publicista junior.

Desarrollador semi-senior.

Líder servicio cliente.

Técnico electrónico.

Auxiliar contable.

Almacenista.

Auxiliar de enfermería.

Auxiliar de mercadeo.

Técnico en electrónica.

Conductor de pasajeros.

Administrativa.

Auxiliar de enfermería – consulta externa.

Vigilante.

Auxiliar cocina – cafetería.

Analista de facturación crédito y cartera.

Talento administrativos.

Operario de empaque.

Analista SGI.

Profesional SST.

Contador público.

Ecografista.

Gestor de propuestas comerciales.

Asesor inmobiliario.

Representante comercial.

Terapeuta ocupacional.

Docente de educación media académica.

Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.