    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 15 y martes 16 de septiembre en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes 15 y martes 16 de septiembre de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:


    Lunes 15 de septiembre de 2025

    Los Mártires

    Santa Fe, Samper Mendoza, Florida, Colseguros, El Liston, Usatama, Voto Nacional, Paloquemao, Sabana, La Pepita, Ricaurte, La Estanzuela, El Progreso, Eduardo Santos, San Antonio, La Fraguita, Restrepo, Ciudad Jardín, Olaya, Gustavo Restrepo, Granjas de San Pablo, San Jorge Sur, Vergel
    De la Calle 26 a la Diagonal 45 Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 30
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macomedidor


    Martes 16 de septiembre de 2025

    Santa Fe

    La Alameda
    De la Carrera 10 a la Carrera 14, entre la Calle 19 a la Calle 26
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    Puente Aranda

    Milenta
    De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    San Pablo Jericó
    De la Carrera 116 a la Carrera 128, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Santa Librada, La Aurora, Barranquillita
    De la Avenida Carrera 14 73B Bis A Sur a la Avenida Carrera 14 Sur, entre la Calle 73B Bis A Sur a la Calle 70B Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Soacha

    Arizona, Casa bonita, Compartir, Conviva, Conviva I, Conviva II, Ducales, El Cedro de Santa Ana, El Salitre, El Vivero Santa Ana, El Vivero, La Laguna, Lagos de Malibu, Laguna Tierra Blanca, Los Ducales, Los Ducales I, Los Ducales II, Los Girasoles, Némesis, Nuevo Compartir, Quintas de Santa Ana II, San Carlos, San Fernando, San Ignacio, San Nicolas, Santa Ana, Santa Ana Central, Santa Ana I Sector, Torres de Ducales, Tusandala, Valles de Santa Ana, Vegas de Santa Ana, Villa Carola, Villa Flor, Villa Juliana, Villa Sofia, Villa Sofia I, Villa Sofia II, Villa Sonia, Zona Industrial Santa Ana
    De la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Suba

    Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa
    De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 93A a la Diagonal 115
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, La Requilina Rural, Olarte
    De la Calle 137 Sur a la Calle 137 D Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 2 Este.
    10:00 a.m.
    8 horas
    Mantenimiento Correctivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

