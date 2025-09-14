    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 14 de septiembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 14 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 7336 – Noche

    Paisita
    Día 5716 – La 5ta 3 – Noche

    Chontico
    Día 4804 – La 5ta 4 – Noche

    Sinuano
    Día 6217 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 475 – Noche

    Play Four
    Día 7852 – Noche

    Caribeña
    Día 7811 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 3306 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9193 – La 5ta 2 – Tarde 0489 – La 5ta 9

    Ariel Cabrera
