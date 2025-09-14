Resultados de las loterías y chances de este domingo 14 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 14 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Culona
Día 7336 – Noche
Paisita
Día 5716 – La 5ta 3 – Noche
Chontico
Día 4804 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 6217 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 475 – Noche
Play Four
Día 7852 – Noche
Caribeña
Día 7811 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 3306 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 9193 – La 5ta 2 – Tarde 0489 – La 5ta 9