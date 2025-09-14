Cortes de luz este lunes 15 de septiembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 15 de septiembre de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Santander. De la calle 18 Sur a calle 20 Sur entre carrera 27 a carrera 29 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 12:15 p. m.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Los Andes. De la carrera 61 a carrera 63 entre calle 98 a calle 100 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio La Salle. De la calle 60 a calle 63 entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Antiguo Country. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 84 a calle 86 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Ciudadela Colsubsidio. De la carrera 111 a carrera 114 entre calle 80 a calle 82 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Los Cerezos. De la carrera 90 a carrera 92 entre calle 89 a calle 92 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Chanco I. De la calle 13 a calle 15 entre carrera 115 a carrera 117 – Desde las 2:30 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Salazar Gómez. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Chapinero Occidental. De la calle 59 a calle 61 entre carrera 13 a carrera 16 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la calle 34 a calle 36 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 10:30 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.