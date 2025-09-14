Este lunes 15 de septiembre se habilitaría la antigua Vía al Llano

Foto: Coviandina

Permanece el cierre en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio por deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina reporta trabajos de rehabilitación en un tramo de la antigua Vía al Llano con el fin de habilitar el paso vehicular este lunes 15 de septiembre. Se puede registar congestión en la avenida Boyacá en la localidad de Usme en el sur de Bogotá, donde hay cierre preventivo en el kilómetro 0 en el sector del Uval o Puerta al Llano. ¡Conoce aquí más detalles!

Se recomienda a conductores tomar vías alternas, como la transversal del Sisga por los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta.

Esta situación puede generar represamiento de vehículos que transitan hacia el sur del país y alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

Así avanzas las labores de mantenimiento y rehabilitación de la antigua Vía al Llano, que buscan habilitar la movilidad hacia el sur del país mediante una variante. Según Coviandina, la habilitación de antigua vía se realizará este lunes 15 de septiembre de 2025. Conoce detalles en la siguiente publicación en la red social X:

Así está la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El concesionario Coviandina reporta:

Corte 3:15 p. m.

Es sábado y avanza la conformación de la variante de la antigua Vía al Llano por cierre total en el kilómetro 18+300 y kilómetro 18+600. Permanece cierre total de la vía.

Autoridades habilitaron puntos de control movilidad local:

Kilómetro 0+000 Vía Bogotá-Villavicencio.

Kilómetro 82+700 Vía Villavicencio-Bogotá.

Reducción de carril kilómetro 39+600, tráfico bidireccional túneles de la nueva calzada.

Corte 1:43 p. m.

Iniciaron los trabajos de imprimación de la variante hacia la antigua Vía al Llano, que permitirá el paso de todo tipo de vehículos.

«Coviandina continúa con los trabajos de conformación de la vía antigua entre el kilómetro 18+340 y el kilómetro 18+980 iniciando hoy sábado con la imprimación del primer tramo de la variante que permitirá el paso de todo tipo de vehículos a partir del próximo lunes 15 de septiembre. Cabe resaltar que este carreteable lleva más de 30 años sin un mantenimiento adecuado por parte de la entidad responsable del mismo y, además, se encuentra ubicado sobre cuatro movimientos activos y flujos constantes de agua, características geológicas y técnicas que podrían producir daños puntuales que ocasionarán trabajos de mantenimiento y reparación por el alto flujo vehicular que se espera una vez puesta en operación. Recuerde que la movilidad iniciará con la implementación del Plan de Contingencia Operativa – PCO arrancando con la Fase Cero que permitirá la evacuación de los vehículos de carga represados en el sector de Abasticos inicialmente. Posteriormente vendrán las otras fases de manera progresiva», se lee en el comunicado de Coviadina.

Corte 12:29 m.

Actualidad: Se presenta protesta de conductores en el peaje Boquerón luego de pasarse a través de las vías de hecho el punto de control del kilómetro 0+000 y en el sector Llano Lindo, bloqueando el paso para todo tipo de vehículos. Siga recomendaciones de las autoridades.

Corte 6:10 a. m.

Es sábado y avanza la conformación de la variante de la antigua Vía al Llano por cierre total en el kilómetro 18+300 y kilómetro 18+600.

Autoridades habilitaron puntos de control movilidad local:

Kilómetro 0+000 Vía Bogotá-Villavicencio.

Kilómetro 82+700 Vía Villavicencio-Bogotá.

Reducción de carril kilómetro 39+600, tráfico bidireccional túneles de la nueva calzada.

Recuerda seguir las indicaciones de las autoridades. En algunos tramos solo se permite el tráfico a residentes de poblaciones cercanas a la emergencia.