Estados Unidos «triplicó» vuelos espía para vigilar a Venezuela, afirma el régimen de Maduro

–(Foto Shutterstock). El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este domingo que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía para vigilar al régimen de Nicolás Maduro, tras el reciente despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe para realizar operaciones contra el narcotráfico.

«Ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela», dijo el funcionario.

Según Padrino, la noche del sábado detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135. Estos aviones están «diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas, es decir, su alcance llega a territorio venezolano», afirmó.

Esta sábado, el régimen chavista dijo que militares estadounidenses retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

«Sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe con toda la intención de sembrar una guerra», sostuvo Padrino. (Información DW).