Régimen de Maduro amenaza a Guyana y Trinidad en caso de ataque de EE.UU; dice que será en «legitima defensa»

–El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, advirtió este domingo a Guyana y a Trinidad y Tobago que si desde esos territorios llegaran a atacar a Venezuela «recibirán una respuesta» que consideró «en legítima defensa».

«Yo les digo a estos Gobiernos (…) que se han prestado para el juego, les digo: si nos llegan a atacar desde su territorio, ustedes también recibirán una respuesta y eso en legítima defensa», dijo Padrino en un video compartido en su canal de Telegram.

El alto funcionario chavista señaló que, en caso de que estas naciones presten sus territorios para una eventual agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, recibirán una respuesta contundente en legítima defensa.

«Si nos llegan a atacar desde su territorio, ustedes también recibirán una respuesta», agregó Padrino, acusando a ambos gobiernos de haberse prestado para reproducir comunicados redactados desde Washington y de alinearse con la narrativa del «imperialismo norteamericano».

El jueves, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez acusó a Guyana y a Trinidad y Tobago de ser «vasallos» de Estados Unidos y de prestarse para «planes de agresión» del país norteamericano.

«Tómenlo con calma, no se atrevan y no se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo» venezolano, manifestó Rodríguez.

En respuesta, la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que no «hay planes con Estados Unidos para invadir Venezuela o enviar tropas de Trinidad y Tobago», y tildó de «alarmismo» las acusaciones de Rodríguez.

Tanto Guyana como Trinidad y Tobago apoyan el despliegue de Estados Unidos y han manifestado su disposición a colaborar en acciones conjuntas contra el narcotráfico.

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Caracas considera esto como un intento de propiciar un «cambio de régimen» en el país suramericano.

El Gobierno de Donald Trump acusa al presidente Nicol+as Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista ligada al narcotráfico, lo que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del mandatario chavista. (Información DW).