Jhordan Vanegas se posiciona entre los 20 mejores judocas del planeta

Su talento se basa en una combinación letal: precisión, velocidad y destreza. Estas habilidades lo convierten en un atleta imparable en el tatami, donde cada movimiento está pensado para llevarlo a la victoria.

Con su disciplina, pasión y compromiso, Vanegas es ejemplo para las nuevas generaciones del deporte en Bogotá y Colombia. Su nombre ya es sinónimo de excelencia y perseverancia.