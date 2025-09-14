Jhordan Vanegas se posiciona entre los 20 mejores judocas del planeta
Foto: IDRD
Jhordan Vanegas no solo colecciona medallas; también acumula respeto, admiración y kilómetros recorridos representando a Colombia en los más exigentes escenarios del judo mundial. Múltiple medallista en competencias nacionales e internacionales, hoy se posiciona entre los 20 mejores judocas del planeta.
Su talento se basa en una combinación letal: precisión, velocidad y destreza. Estas habilidades lo convierten en un atleta imparable en el tatami, donde cada movimiento está pensado para llevarlo a la victoria.
Con su disciplina, pasión y compromiso, Vanegas es ejemplo para las nuevas generaciones del deporte en Bogotá y Colombia. Su nombre ya es sinónimo de excelencia y perseverancia.