Hasta este 14 de septiembre hay plazo para inscribir o trasladar a sus hijas o hijos en colegios públicos de Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – David Romo.

Hasta este domingo 14 de septiembre de 2025, estará abierta la etapa de solicitud de cupo nuevo en colegios públicos de Bogotá para estudiantes que ingresan a grados de primera infancia y para aquellos que hacen parte de grupos poblacionales priorizados. ¡Que nadie se quede sin estudiar!

¿Cómo hacer el proceso de solicitud de cupos escolares en colegios públicos en Bogotá?

El proceso es virtual, gratuito y sin intermediarios. En este sentido, a través de la página web www.educacionbogota.edu.co madres, padres y cuidadores pueden solicitar nuevos cupos escolares en los niveles de primera infancia, básica, media, educación para jóvenes y adultos, y aceleración.

Es indispensable registrar los datos del documento de identidad del estudiante y del acudiente, así como un número de celular y un correo electrónico activos. A partir del 30 de septiembre se iniciará, de manera progresiva, la publicación de los resultados sobre la asignación de cupo escolar, a través de la página www.educacionbogota.edu.co

Una vez asignado el colegio, madres, padres y/o cuidadores deben formalizar la matrícula dentro de los cinco días hábiles siguientes, directamente en la institución educativa correspondiente.

Es de señalar que, para la primera infancia, el proceso se realiza a través del portal https://matriculas.educacionbogota.edu.coLas niñas y niños entre 0 y 3 años son atendidos en jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social, mientras que aquellos entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en los colegios oficiales del Distrito.

¿Cómo hacer el proceso de solicitud de traslados para estudiantes antiguos en colegios públicos en Bogotá?

Asimismo, hasta este domingo 15 de septiembre de 2025, se recibirán las solicitudes de traslado entre colegios para estudiantes antiguos. Las solicitudes podrán realizarse por tres motivos: unificación de hermanos(as), cambio del lugar de residencia a una distancia mayor a 2 kilómetros o 1 kilómetro para estudiantes de primera infancia y/o con discapacidad y, por último, situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas.

Para solicitar el traslado deben realizar el siguiente procedimiento:

Realizar la solicitud enwww.educacionbogota.edu.co hasta este domingo 15 de septiembre del 2025. Entre el 2 al 12 de diciembre de 2025, acercarse al colegio para validar la disponibilidad y si fue posible realizar el traslado debe formalizar la matrícula de manera presencial.

Es importante tener en cuenta que el traslado está sujeto a que la o el estudiante apruebe el grado que actualmente cursa y a la disponibilidad de cupo al momento de la formalización, por eso es importante que las familias con estudiantes antiguos realicen el proceso de traslado dentro de las fechas establecidas, siempre que exista disponibilidad en los colegios oficiales seleccionados.

Cabe recordar que las familias que necesiten realizar uncambio de sede o de jornada, deben hacer el proceso de manera presencial directamente en la institución educativa donde se encuentra estudiando la o el estudiante, entre el 2 y el 12 de diciembre de 2025 y la formalización de la matrícula será de manera presencial en ese mismo periodo. Todo está sujeto a la disponibilidad de cupo y a la aprobación del grado escolar que se encuentra cursando el estudiante.