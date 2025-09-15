Así opera la medida de pico y placa en Bogotá del 15 al 21 de septiembre de 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 15 al domingo 21 de septiembre de 2025 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

Medida de pico y placa en Bogotá

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 15 al 21 de septiembre

Lunes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 20 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 21 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

¡Ojo! No se deje engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

Recuerda que los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que usted puede pagar para usar su vehículo en Bogota? sin ninguna restricción. Conoce más detalles aquí: Conoce la única plataforma autorizada para tramitar el pico y placa solidario en Bogotá.