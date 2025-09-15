Avanza recuperación de la infraestructura férrea; ya van 14 km de rieles nuevos en el corredor Bogotá – Belencito

–La modernización y reforzamiento de la superestructura de este corredor consiste el cambio de rieles, clips y kits de soldadura, con materiales importados y que se encuentran en proceso de ensamble, junto con las traviesas, para instalarse en su primera fase entre el tramo Tuta – Belencito.

La inversión es de $156.455 millones, con diez meses de plazo para su ejecución, informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La modernización del corredor férreo Bogotá – Belencito, corazón de la reactivación férrea, avanza de forma exitosa para incrementar la velocidad de los trenes y garantizar una infraestructura más segura y eficiente.

“La reactivación y recuperación de la infraestructura férrea es una realidad que el Gobierno nacional ha materializado en Bogotá – Belencito, mediante la instalación de rieles de alta capacidad que conectarán la Región Metropolitana con el corredor férreo Central. Esta obra reducirá los tiempos y costos asociados al transporte de mercancías, beneficiando así a las empresas y productores locales”, explicó la vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez Hernández.

Hace unos meses la ANI entregó los estudios y diseños, suscribió 1.592 actas de vecindad, socializó el plan de obras con las comunidades de Sogamoso, Duitama y Tibasosa, y generó más de 250 empleos en los municipios del área de influencia, donde se ha contratado mano de obra local.

Este proyecto hace parte de la estrategia de recuperación de la red férrea nacional que ya cuenta con una APP pública para el corredor La Dorada – Chiriguaná, obra a ejecutarse en un plazo de diez años con una inversión superior a los $3 billones.

Con estas acciones, la ANI ratifica su compromiso con la modernización y recuperación del modo ferroviario como una alternativa clave para conectar los distintos modos de transporte de carga con condiciones óptimas para la implementación de la operación y una eficiencia logística que fortalezca la competitividad y el desarrollo logístico del país.