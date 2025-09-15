Un uniformado muerto y 4 más heridos dejó ataque a subestación de Policía en el Cauca

–Las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco atacaron simultáneamente a la policía en 8 poblaciones del departamento del Cauca con un saldo de un patrullero y un civil muertos, así como cuatro uniformados más heridos y cuantiosos daños materiales.

Las acciones criminales se registraron en Silvia, Toribío, Miranda, Caloto, Corinto, Jambaló, Suárez y Cajibío. En este último municipio se presentó la situación en el corregimiento de El Carmelo, donde la estructura Jaime Martínez atacó con explosivos la subestación de Policía. Allí perdió la vida el patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y cuatro más resultaron heridos.

Mientras tanto, en el municipio de Corinto fue asesinado un habitante de la población identificado como Uriel Conda, tras ser alcanzado por un proyectil.

Además, en la vía Panamericana, sector de Mondomo, entre Popayán y Cali, y en la vía Silvia – Jambaló fueron instalados cilindros con logos del grupo armado ilegal.

El director de la Policía Nacional:

¡???????? ???????????! Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la subestación de Policía de El Carmelo (Cauca), que segó la vida de nuestro patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y dejó heridos a otros cuatro… pic.twitter.com/ceenxYMd8c — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 14, 2025

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, trinó así sobre el recrudecimiento de la violencia en el departamento:

«Nuevamente el Cauca amanece con varios municipios afectados por la violencia armada, golpeando a nuestras comunidades y transgrediendo el DIH. Los grupos armados insisten en un camino que niega las oportunidades y la vida en paz que reclama nuestro pueblo.

La más reciente ola de violencia armada dejó un policía muerto, cuatro uniformados heridos, un pueblo gravemente afectado y ataques simultáneos en cuatro municipios más, a manos de las disidencias de Iván Mordisco.

Frente a esta situación exigimos acciones efectivas y contundentes contra estas estructuras criminales.

Nuestro Cauca no aguanta más. Estamos firmes y decididos a trabajar de la mano con la Fuerza Pública para recuperar la tranquilidad en nuestros municipios y garantizar la vida de cada ciudadano.

Hacemos un llamado URGENTE Señor Ministro de Defensa, para que adopten medidas inmediatas que restablezcan el orden público, garanticen la presencia de la institucionalidad y protejan a la población civil.

El Cauca necesita acciones contundentes para que cese la violencia, se recupere el control de los corredores viales y se garantice el derecho a la vida, la seguridad y la dignidad de cada familia caucana».

El comando de la Tercera División del Ejército Nacional informó que tropas de la Brigada 29 ingresaron al corregimiento de El Carmelo, municipio de Cajibío, con el propósito de restablecer el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos en esta zona del departamento del Cauca.

Añadió que estas acciones terroristas habrían sido perpetradas por las disidencias de la estructura Jaime Martínez, al parecer, como retaliaciones a los golpes contundentes que ha asestado la Fuerza Pública los últimos días a los grupos ilegales en esta zona del país.