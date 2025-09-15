Caen 38 integrantes del clan del golfo en megaoperativo de la Policía en seis departamentos
–El director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la institución, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó una megaoperación contra esta organización narcotraficante transnacional, que culminó con la captura de 38 de sus integrantes y el esclarecimiento de 11 homicidios.
El oficial indicó que en la acción policial también se realizaron cuatro notificaciones y una imputación, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de fuego.
Entre los capturados se encuentran alias ‘Carlos’, cabecilla de narcotráfico que coordinaba la comercialización de hasta seis toneladas de cocaína mensuales hacia Centroamérica y Estados Unidos, y alias ‘Prasca’, cabecilla financiero, responsable de recaudar hasta 900 millones de pesos al mes, producto de extorsión, microtráfico y minería ilegal. También financiaba la compra de explosivos, intendencia y víveres para la organización.
En la redada cayeron cinco sicarios y reclutadores de menores de edad en colegios y sectores vulnerables.
La operación terminó con la incautación de tres motocicletas, 29 celulares, un arma de fuego, 58 cartuchos, dispositivos electrónicos, más de 37 millones de pesos en efectivo y una máquina contadora de billetes.
El general Triana Beltrán destacó que con este nuevo y contundente golpe, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes