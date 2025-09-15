A la cárcel fue enviada mujer acusada de matar a tres compañeros sentimentales

–Como Sandra Tatiana Mosquera Mosquera fue identificada la mujer capturada por funcionarios del CTI de la Fiscalía como presunta responsable de la muerte de tres de sus compañeros sentimentales y del ataque con arma cortopunzante a su hermano, en hechos ocurridos en Caldas y Risaralda.

Inicialmente, la mujer fue presentada ante un juez de control de garantías como presunta responsable del crimen de una de sus parejas, ocurrido el 21 de abril de 2024, en Anserma (Caldas). Por este hecho, un fiscal seccional la imputó por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los elementos materiales probatorios indican que la víctima salió de jugar billar y se fue al lugar de residencia de Mosquera Mosquera. Días después, partes del cuerpo del hombre fueron encontradas en el sector El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, en zona rural del municipio.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que esta persona fue sometida a golpes y lesiones con arma cortopunzante hasta provocarle la muerte. Otras evidencias recopiladas indican que fue desmembrada y sacada de la vivienda de su pareja en dos maletas.

En el curso de la investigación se conoció que Mosquera Mosquera se apoderó de la motocicleta de su compañero sentimental y la vendió en un millón de pesos.

Los otros dos tres eventos delictivos en los que habría participados la hoy procesada ocurrieron en Pereira y Santuario (Risaralda).